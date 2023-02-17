食環山景邨放毒餌謝絕閒人餵鼠　區議員：老鼠被餵到肥屍大隻

鼠患問題肆虐本港各區，《東網》昨日(16日)獨家報道，屯門山景邨驚見婦人餵碩鼠，吸引群鼠蜂擁搶食，鼠患情況或只會雪上加霜。記者今日(17日)再重返現場，只見該位置已加設圍欄，食環署及物業管理處有派員到場視察，並有清潔工在附近清潔環境。現場除了加貼多張告示，呼籲市民勿餵飼雀鳥及貓狗外，也放置多盒老鼠毒餌，管理處亦安裝閉路電視作監察。有區議員直言，該區鼠患問題嚴重，更形容有很多老鼠被餵飼得「肥屍大隻」。

《東網》記者今早約9時巡視該餵鼠地點，現場已加設圍欄；記者在附近草叢間，看到有一兩隻有手掌般大細的老鼠出沒，全部神態自若，毫不怕人。其後山景邨物業管理人員視察，也有至少3名清潔工打掃垃圾、清除雜草及清洗附近地下。食環署職員亦在事發地點拍照、視察環境。現場也貼上不同告示，呼籲市民「切勿餵飼雀鳥及貓狗」；以及「預防感染禽鳥疾病，切勿餵飼野鳥」，但未見有就餵鼠作出呼籲及警告。另外，附近已放置多盒老鼠藥，盒身也貼上警告標語。物業管理處亦同時加裝閉路電視作24小時監察錄影。

屯門區議會主席陳有海、副主席黃丹晴亦有到場巡視。陳有海向《東網》表示，他們已就《東網》的報道採取行動，昨晚有關人員已成功捕捉7隻老鼠，今日亦有專家到場了解，也填好老鼠洞，做好滅鼠工作。他坦言該區鼠患問題頗為嚴重，因為有關地點樹木較多，且屬於舊屋邨，形容很多老鼠被餵飼到「肥屍大隻」。他呼籲街坊不要隨處餵飼動物，因為牠們通常不會辨別食物種類，有機會是老鼠覓食。