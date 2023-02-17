全球招聘趨勢　企業向香港人才招手遙距工作　軟件工程師吃香

一份全球招聘趨勢報告顯示，按企業招聘率計算，香港在亞太地區排名第2，澳洲排名第1，印度排名第3。而在全球地區內，香港排名第6，前3位則是瑞典、澳洲和愛沙尼亞。

在海外招聘時，香港企業最常從烏克蘭、印度、菲律賓、英國和美國招聘遙距員工。香港企業最常全球招聘的主要職位包括：軟件工程師、市場營銷、業務開發/銷售、項目經理、程式開發人員。與此同時，全球企業亦向香港人才招手遙距工作，總部設在美國的企業最常聘請香港人才，其次是英國、加拿大、新加坡和丹麥。這些香港人才最常受聘擔任以下職位：軟件工程師、統計師、產品開發、交易和銷售人員。

來自160個國家或地區，超過26萬名員工合約的調查結果顯示，從2022年1月到12月期間，全球招聘人數全年均在上升，其中亞太地區處於領先位置。 在所有2022年員工合約中，89%為遙距職位。香港的90後和00後對遙距工作職位較為開放，並積極把握全球工作機會，90後至 00後有67%，80後有25.4%，70後只得7.6%。

調查機構表示，香港成為按企業招聘率計算中亞太地區增長第2快的市場絕對是預期之內。人才短缺依然是本地企業非常關注的議題，即使香港逐漸復常，這些企業繼續放眼全球人才庫，並在團隊中增加更多遙距工作職位，以填補市場上的缺口。