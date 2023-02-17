藏炸藥原材料並網上煽他人改氣槍　地盤工認罪候判

執法部門於2021年中在藍田一個單位內作突擊搜查，檢獲可製作1.1公斤「黑火藥」的炸藥原料，包括硝酸鉀及硫磺，並在單位內發現580發釘槍彈、槍械部件及製造草圖。當時在現場的1名地盤工人亦被拘捕，更被發現他在網上群組煽動他人把氣槍改裝成真槍。這名地盤工今天（17日）於區域法院承認管有炸藥及煽惑他人無牌管有槍械及彈藥共2罪，法官聽取求情後，押後至2月23日判刑，期間被告須還押。

33歲被告張翰維原另被控1項管有彈藥罪，但獲准於法庭存檔不予起訴。被告承認的控罪指他於2021年6月29日，在藍田康華苑怡康閣某單位管有爆炸品，即硝酸鉀及硫磺；及於2019年10月3日至11月22日，非法煽惑他人無牌管有槍械或彈藥。辯方求情指被告管有的黑火藥材料屬未完成品，且是案發前2年購入，數量不屬大量，其嚴重性比管有TATP炸藥原材料低。有關煽動的控罪，被告雖為涉案網上群組管理員，但整個群組只有5名成員，規模很少故冀望法官輕判。

案情指，執法人員於前年6月29日在涉案單位外埋伏，早上被告離開單位，即被截停並帶返單位。人員在單位內搜出寫有槍及子彈設計圖的記事簿、2枝氣槍、580發釘槍空包彈、590克硫磺及859克硝酸鉀。警誡下被告承認管有該些物品，因貪玩購入硫磺等物以製作黑火藥，但他無意傷人，並在YouTube上學習製作。他亦曾於網上學習安裝槍械，並打算將黑火藥放入空包彈內，以製作逼真娛樂效果。他又稱因懶惰沒有購買所需的碳。專家指涉案原料共可製成1.1公斤黑火藥，但沒有碳便未能製成。人員亦發現被告曾在1個網上群組煽惑他人買物料，將氣槍改造成真槍，及分享3條相關YouTube片段。警誡下被告承認是該群組的管理員。

案件編號：DCCC 43/2022