本月底起新冠疫苗接種中心減少　主力由公私營醫療設施提供服務

新冠疫情肆虐3年後，本港逐步邁向復常。早前有消息指，港府考慮就已開展近兩年的新冠疫苗接種計劃設退場機制，包括減少接種地點。公務員事務局今日(17日)公布，疫苗接種計劃於本月底進入新階段，位於林士德體育館、港鐵青衣站和創紀之城5期的社區疫苗接種中心將運作至本月28日中午後關閉，屆時接種計劃的運作模式，將以公私營醫療設施為主要打針場地。

當局提到，林士德體育館兒童社區疫苗接種中心的復必泰幼兒配方和兒童配方接種服務，將由下月1日起改由仁濟醫院接種站提供。林士德體育館接種中心是在2021年首批投入服務的社區疫苗接種中心之一，現時亦是最後一間設於體育館主場館的社區接種中心。當它完成使命後，連同早前關閉的另外9個設於體育館的大型社區接種中心，交還予康樂及文化事務署供市民使用。

局方續指，政府自去年9月開始，逐步整合服務網絡，與私營醫療機構合作和善用不同場地，在交通方便或人流暢旺的地點設置社區接種站或私家診所疫苗接種站，並在同一接種點提供多過一款疫苗的接種服務，強調會因應最新疫情發展和接種需求，進一步調整接種服務和地點。

在上述3個社區接種中心關閉後，其他接種點，包括社區疫苗接種站、私家診所新冠疫苗接種站、公立醫院新冠疫苗接種站、醫管局指定普通科門診診所、衞生署長者健康中心、母嬰健康院和學生健康服務中心，以及約千個提供疫苗接種服務的私家醫生，會繼續為香港居民提供打針服務。另外由3月1日起，所有社區疫苗接種站、公立醫院新冠疫苗接種站和兒童社區疫苗接種中心於運作日的開放時間，會統一為上午10時至下午6時。