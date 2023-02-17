社福機構撥款儲備「水浸 」寧退還　組織籲善用改善員工待遇

社會福利署要求社福機構以整筆撥款補貼私人物業租金，猶如「貼大床」承包社福服務。有組織最近展開「社福機構財務報告」調查，於今日（17日）公布結果，發現不少機構在撥款制度下的財政狀況均出現「財務水浸」，儲備超越規定上限，需撥款退還予社署。組織指出，機構寧退還撥款亦不願改善社福同工待遇，故藉此呼籲機構應善用儲備改善員工薪酬待遇。

香港社會工作者總工會於去年12月至今年1月展開社福機構財務報告調查，發現在整筆撥款制度下，過去7年不少機構均出現財務水浸，儲備超越上限的25%，需退還予社署；調查又發現，機構所保存的公積金儲備，更足夠機構支付多18個月的員工強積金。機構財務研究組熊百祥指出，自撥款制度推出後，全港164間社福機構至今合共累積57億港元儲備，而對上一年財政年度，政府亦向社福機構整筆過撥款200億港元，有47間機構需退還儲備，涉8,000萬港元，但同時卻有87間機構正面對租金赤字，認為退款數額之多，可用於改善社福同工薪酬待遇。

熊又指，長遠資源錯配，會令真正有需要的人不能受惠，因退還金額之多，亦已反映花於社會服務的資源同樣減少。再者，亦會影響社福服務穩定性。他解釋，社工服務社會時，需累積時間與他人建立關係，不過卻由於薪酬並無統一標準，致不少社福同工遭受剝削，容易「跳槽」，流失率之高，十分影響社福服務質素。

社總會長張志偉亦指出，在整筆過撥款制度下，政府以員工的薪酬中位數作撥款基準，因此自政策推出後，社福同工薪酬不再統一，大部分機構紛紛重整薪酬架構，「拆散」職位，壓低起薪點，以及將頂薪點封頂至中位數，致目前依然有不少社福同工薪酬遭到剝削，如低於政府總薪級表內的起薪點聘請員工、自設較低的頂薪點等。他續指，不少機構為求減低風險，任由撥款儲備水浸，寧退還撥款亦不願改善社福界同工待遇。

張志偉建議，機構應善用儲備對待員工，包括重新根據薪級表所列明的起薪點聘請員工，以及放寬頂薪點上限，並將滿瀉的公積金儲備，用於加強社福同工的退休保障。另外，社署亦應承擔機構於租金上的開支，減低機構的財政風險，更應制訂長遠社福規劃，確保社福用地供應充足，令機構毋須再負擔巨額租金補貼。最後，促請社署於機構周年財務報表中，要求機構列出2007至2008年度撥入獨立戶口的儲備金額，令機構的財政狀況更公開透明。