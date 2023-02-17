運輸署發46萬車輛貼　上環及荃灣多層停車場助的哥申請「易通行」

為加強協助的士業界申請「易通行」服務，運輸署今日(17日)表示，下周一(20日)起，除現時由隧道費服務商提供的4個客戶服務中心外，運輸署在上環林士街及荃灣政府多層停車場增設專屬服務站，為的士業界辦理「易通行」車輛貼和司機卡，服務時間為每日上午10時至晚上9時。青沙管制區由5月7日上午5時起實施「易通行」。截至2月16日，當局已發出超過46萬個車輛貼。

運輸署由今日起至2月24日去信全港80萬名車主，通知他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式，並亦會在全港各區設立超過二十個諮詢站，協助車主申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式，詳情下周公布。

的士車主和司機可由明日(18日)起，到「易通行」網站或流動應用程式預約，已預約的的士車主和司機可於指定時間到「易通行」的4個客戶服務中心或兩個新增專屬服務站，辦理車輛貼和司機卡的申請。專屬服務站亦會協助教導的士業司機如何使用「易通行」流用應用程式分拆隧道費。隧道費服務商亦會派大使到全港9個專用加氣站協助的士車主和司機預約。

另外，為避免混亂及減省排隊等候時間，專屬服務站只會為已預約的的士車主和司機提供服務，運輸署呼籲業界盡量使用預約服務。駕車前往專屬服務站的預約人士可獲豁免1小時停車場收費。