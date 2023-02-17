社區隔離設施下周三起　不再接受確診者入住申請

政府早前決定自上月30日起，取消對新冠病毒感染者發出隔離令，其後公布有關確診者自願入住社區隔離設施的過渡性安排。當局今日(17日)提醒市民，有關的過渡性安排將維持至本月28日供香港居民使用，由於入住隔離設施的人士最多只可逗留7天，遂最後申請入住日期為下周二(21日)，有關安排亦同時適用於由社會福利署管理為確診院舍院友提供服務的暫託中心。

港府指出，隨着過渡性安排結束，衞生防護中心再次提醒檢測確診的市民，應採取預防呼吸道疾病的各項健康措施建議，包括注意個人衞生，盡量減少與同住人士在沒有佩戴口罩的情況下接觸，並盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通及每日清潔和消毒家居環境。而為有需要入住社區隔離設施的新近感染人士，所設立作接送安排的消防處指定熱線，亦將於下周三(22日)起停止運作。

如感染人士屬高危人士或出現明顯的病徵，應盡快求醫以獲得及時治療；有病徵人士應留在家中休息，避免外出。而沒有徵狀的人士可自由外出或上班，感染者於檢測確診後的首5天，應時刻佩戴貼面的外科口罩、KF94口罩等，避免接觸高危人士或與其他人同桌用膳，亦不應前往人多擠迫的地方及參與大型聚會，以減少病毒傳播的風險。