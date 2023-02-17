林卓廷控何君堯誹謗　何逾期申請陪審團審訊被拒

前立法會議員林卓廷在2019年入稟高院，民事控告另一議員何君堯誹謗，指何在1段網上影片錯誤地指林是元朗「721」事件的幕後主謀。林要求法庭頒令禁制何再發布該影片，並作出金錢索償。何之後要求法庭把案交由陪審團審理，但他未有按法庭命令在指定限期前提出正式申請。何隨後再要求把限期推延，原訟庭法官今天（17日）頒判詞，指何沒有合理理由遲交文件，因此駁回何的申請，同時要何支付15萬港元訟費。

本案原告林卓廷，被告何君堯。林在入稟狀稱，被告何君堯於2019年10月22日，在其Facebook專頁上載一段錄影片段，其內容並非事實，且誣指他觸犯暴動及傷人等刑事罪行，嚴重污衊其品格。原告因此要求被告賠償，及禁制被告繼續發布該影片。

法官今天在判詞指出，2022年1月，聆案官頒布有條件命令，規定若被告想申請由陪審團審理案件，就必須最遲在2022年2月25日提出申請，但被告沒有在限期前申請。至同年5月，被告申請將命令延期，並重申本案涉及的是有名的政治人物，牽涉香港重要的社會運動，因此適合由陪審團審理。法官指，雖然本案確是適合交由陪審團判決，但被告並無理由逾時申請，綜觀所有因素，法庭駁回被告的申請。

案件編號：HCA 2127/2019