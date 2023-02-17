林卓廷與另6人涉元朗參與暴動　10.12一同受審

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，一同被控於前年7月21日在元朗參與暴動，區域法院早前決定將林與該6人分開審理，該6人的案件先於今年3月開審，林的案件則於10月12日開審。6人案件原定今天（17日）進行預審，不過控方今天表示，現希望7名被告一同審訊。法官陳慧敏最終亦同意7人一同審訊較理想，故決定把6人案件亦押後至10月12日開審，並於9月1日作預審。

7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於前年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。

由於林卓廷需要面對47人初選案的審訊，區院早前就本案涉及林的部分分拆出來，於10月12日開審，預計審訊15日，餘下的6人則於3月27日開審。不過控方今向法官表示，認同7人的案件應合併一同處理，認為會較節省時間。控方又指2案的證供相同，同樣須播放約16小時的相關片段，亦有控方證人表明不希望分2次到法庭作供，故如可將2案重新合併處理會較合適。雖然有部分被告表明反對重新合併，並指希望盡快審訊，但是法官最終仍決定合併，下令將2案重新排期至10月12日開審，預計審訊25日，眾被告續准繼續保釋。

案件編號：DCCC 1106/2020，DCCC 1132/2022