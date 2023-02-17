居住及法律問題削弱本港青年往內地發展意欲　政黨提多項建議

兩地制度存在差異，或削弱本港青年到內地發展意欲。有政黨今日（17日）提到青年前往內地會遇到包括居住、法律問題等，建議兩地成立啟動資金，共同發掘有潛質的項目，並製作實體小冊子，令有意返回內地發展的港青得到相關資訊，特別是文創方面的發展。

該黨指出港人返內地創業打拼，首要的就是解決居住問題，惟現時初到人士，未知內地的租房、購房步驟，往往會遇到法律上的問題。另外，若沒有按照內地法規定辭退僱員，屬於非法辭退需支付雙倍薪資，由於香港與內地法律的差異，初上內地創業的港人往往因未有全面的認知，或造成額外的損失及興訟。

議員陳學鋒則鼓勵香港青年到內地作文化創作，指內地機遇處處。至於前南區區議員朱立威則提出多點建議，包括兩地政府可成立啟動資金，合作發掘有潛質的項目，既能弘揚我國的文化，評審對海外市場有一定吸引力的項目，予以資助。而特區政府可製作內地生活小知識的實體小冊子，以及網上速結，讓有意返內地的港人先塑造一個概念。朱亦建議組織民間已落戶的藝術家，與有意返內地的港青及正在攻讀的學生，透過頻繁的實地視察，並分享內地的生活。

至於同場的一名藝術家鄧卓越稱，她在2021年到深圳創業，她筆下一藝術品注入中國56個民族元素，日後或搬上銀幕。不過她指兩地在合約、法律及版權均有不同，惟內地人對嶄新的藝術品均有興趣。