午膳商暫停供餐兩日　學校家長四出撲飯　商界社企齊支援

大家樂集團旗下的「活力午餐」爆出食安風波，昨(16日)宣布暫停供應下周一及二(20及21日)的午餐予學校，逾10萬師生面臨「無飯食」，學校、家長均四出撲飯。有日式飯團連鎖店及深水埗社企仗義協助，以優惠價或免費向學校供應食物；亦有學校為學生向快餐店訂漢堡包作午膳，更有學校索性「變陣」舉辦野餐活動。

日式飯團連鎖店「華御結」今日(17日)在社交專頁宣布，將在下周一、二以10元優惠價提供飯團予受影響學校，呼籲有需要的學校聯絡。該公司表示，將全力調動及加開生產線，彈性調動工場生產線，以額外增加超過2萬件御結產量，期望能及早向受影響人士提供援助。他們提到，現時已有多間學校訂飯團，包括天主教主堂區學校、仁愛堂田家炳小學等，亦正主動聯絡其他有需要的受影響學校團體，又稱學校團體可透過其Facebook專頁聯絡查詢有關支援方案。而至傍晚6時，「華御結」在專頁表示，由於訂單者眾多，為更妥善處理生產及運輸安排，訂購服務已截止。

另外，有社企亦向受影響學生提供午膳，救世軍中原慈善基金學校校長鄧世豪表示，學校於辦學團體的協助下，得到由陳灼明(明哥)帶領的社企「北河同行」支持，將於下周一、二連續兩日，免費供應共700個午餐飯盒予學生，而飯盒將迎合小學生的口味，以低鈉、低油的方式烹調，當日將供應粟米肉粒飯、番茄炒蛋飯等。鄧提到，該校學生多來自基層家庭，難以負擔附近餐廳的飯盒，令學生安心食飯。路德會呂祥光小學亦向家長指，在辦學團體的支持下，將於該兩天提供免費午膳餐盒予學生。

部分學校亦成功撲飯，有家長於群組分享，有學校訂麥當勞的魚柳包予學生；荃灣路德會聖十架學校更向家長發通告，指在突如其來的情況下，校方周一為小朋友安排「特別的開心午餐」，帶學生跑出課室戶外學習，與教師在迪欣湖陽光中、校園角落共進午餐。