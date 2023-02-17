母送兒返學遇拐子婆　幼童坑口站險被拖走　幸獲好心人撞破制止

本港自與內地通關後，街道湧現各方「專才」，甚至傳出有「拐子婆」出沒。有女讀者今日(17日)向《東網》爆料指，早上湊兩名囝囝到位於將軍澳坑口的幼稚園上學期間，在港鐵站出閘時發現就讀PN班(Pre-Nursery，即學前幼兒預備班)的幼子不見蹤影，直至其同事出現並幫忙尋回。但據該同事所述，事發時見到一名陌生婦人拖着弟弟，遂上前阻止並帶走孩子。涉事幼稚園隨後亦發出通告，呼籲家長要看管兒童。

執法部門回覆表示，將軍澳區內近日沒有接獲任何企圖拐帶兒童相關報案，但已主動向有關學校作出了解，並派員積極跟進調查。另知悉大埔區拐帶兒童事件並已向有關學校作出了解及跟進，會在學校附近加強巡邏，同時亦留意到網上貼文指有可疑人物在粉嶺區出沒，目前同樣未接獲相關報案並正在調查，暫未有人被捕。

一度走失的男童在坑口的翠茵小宇宙國際幼兒園‧幼稚園就讀，其媽媽今早帶他及讀K3的哥哥一同上學。不過，媽媽在坑口站照顧大囝出閘後，遂發現幼子不見了，返回港鐵站內尋找了數分鐘亦一直不見其蹤影。幸好當時該媽媽的一位同事經過，將弟弟送回她身邊。但據對方描述，當時有一名陌生中年女子拖着弟弟離開，故上前阻止並帶走孩子。「拐子疑雲」一事雖告一段落，但媽媽仍心有餘悸，遂向校方反映及提醒其他家長。

園方亦就此發出通告，轉達上述消息警惕各位家長，提示家人或家傭接送孩童時，應小心看管孩童，切勿放任他們自行走動，以避免意外發生。《東網》記者今午亦前往涉事的兩個地點視察，有接孫女放學的陳女士表示，得知有關消息後都覺得好驚，指自己會拖住孫女唔放手、寸步不離；市民鄧小姐表示，暫時唔會擔心，「因為自己會睇住，但如果交畀人湊就好擔心」。