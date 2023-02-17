3.1起停止社區免費核酸檢測　公院院舍核酸要求改由快測取代

隨着港府取消新冠隔離令，本港亦與內地通關，新冠病毒已逐步融入生活之中。政府今日(17日)表示，因應新冠疫情及核酸檢測整體需求，由3月1日起，公立醫院、安老院及殘疾人士院舍的核酸檢測要求，將以快測取代；同日起停止社區檢測免費核酸檢測服務，亦會縮減核酸檢測運作規模。

當局表示，下月1日起，公院、安老院和殘疾人士院舍的員工及探訪人士，以及院舍住客，檢測要求將由核酸改為快測。為繼續保護重點人群及重點場所，公院及院舍的探訪人士仍須於探訪前24小時內進行快測，並獲得無染疫結果，方可探訪。而公院臨床員工、院舍員工及住客亦應繼續每日做一次快測，減低對公院病人和院友的病毒傳播風險。

另外，因應本港已全面撤銷強制核酸檢測要求，下月1日起，政府亦會停止於社區檢測中心及檢測站提供免費核酸檢測服務，自費核酸檢測服務仍會維持。香港機場亦設有全日24小時運作的快速核酸檢測中心，方便旅客在出行前做自費檢測，並於兩小時內獲取結果。

同時，因應核酸檢測服務需求已大幅下降，下月1日起將適度減少社區檢測中心及檢測站數目，保留21個使用量較高的社區檢測中心及檢測站，繼續為需要取得檢測結果的市民，例如為工作或出行外遊所需證明，提供自費核酸檢測服務。至於其餘64個現有社區檢測中心及檢測站，則會由該日起停止運作，相關場地會逐步回復至其原有用途。