3人違防疫規例判罰款　36歲「紅碼」漢入表列處所罰1萬元

3名港人早因違反防疫規例的《預防及控制疾病規例》(第599A章)、《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，今日(17日)在粉嶺裁判法院先後被判刑，分別罰款5,000至1萬港元。

首宗個案涉及一名36歲男子，他在去年10月18日確診後，在其「疫苗通行證」顯示為「紅碼」期間，於10月23日及24日離開其隔離地點，以及在24日進入第599F章下的表列處所。他被控違反兩項第599A章第23(1)、(3)及(5)條，以及一項第599F章第9AA(1)及(2)條，就上述控罪合共被判罰款1萬元。

第2宗個案涉及一名60歲男子，他早前因確診並獲發隔離令，但在隔離期尚未屆滿前，於去年7月22日及23日離開其隔離地點，被判罰款1萬元。第3宗個案涉及一名58歲女子，她早前獲發強制檢疫令，在檢疫令尚未屆滿前於去年8月22日離開其檢疫地點，被罰款5,000元。