官斥警方調查延誤不認真　會計文員偷律師行240萬獲判緩刑

律師行會計文員承認於在職期間「穿櫃桶底」，將律師行逾240萬港元的支票存入自己戶口。她上周承認2項盜竊罪，今天（17日）在區域法院被判監28個月，但准緩刑3年。法官謝沈智慧批評警方調查案件不認真，至延誤6年才再次拘捕並落案起訴被告，直指延誤令人咋舌，無法接受。法官又指被告「好彩」在延誤期間努力工作，最終得以還清款項，否則必定判處即時監禁。

案情顯示，本案被告佘詩韻（49歲）於2012年入職涉案律師行，其職責包括預備支票予合夥人簽署。因律師行其後發現，有多張支票無法兌現，被告又經常打錯受款人名稱，須在修改後由合夥人加簽，因此惹起律師行注意。至2016年初律師行發現欠租，律師行發現被告臨離職前負責準備、用作交租的支票，受款人被改成被告。之後律師行作全面查核，結果發現被告原來自2013年，共將164張支票取走，並將當中154張存入自己的戶口，涉款逾240萬港元。

法官今天判刑時表示，雖然被告聲稱患病及受抑鬱症等精神問題影響而犯案，但認為這些均非有效的求情因素，而且被告明顯是有計劃犯案，而且頭腦清晰。不過法官認為案件確實有嚴重延誤，被告早於2016年首度被捕，警方其後用2年多時間向銀行索取相關支票紀錄，但至2019年又用近2年多時間再向銀行索取資料，到2021至去年才向證人索取律師行發支票程序的補充資料，作最基本調查，去年6月才正式起訴被告。法官認為這均顯示警方調查不認真，並指該些延誤對被告構成的心理壓力不言而喻，並成為有力求情因素。由於案件極不合理延誤，加上被告還清款項，故法官最終判處緩刑。

案件編號：DCCC 611/2022