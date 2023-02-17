建造業加薪10%留工程師　出招到校吸才填3000人手

本港將發展多項大型基建，包括填海、發展道路鐵路網絡等，惟根據建造商會人力預測，未來5年仍欠3,000名工程師人手，尤其以結構及環境、電機、土力，以及土木工程師專業較為嚴重。工程師學會今日(17日)指出，工程師整體薪酬已按年上升至少10%，另亦作出一系列挽留人才措施，包括提高競投工程標價至合理水平，增加前線員工收入，以吸納更多「年輕新血」入行。

香港城市大學工學院聯同工程師學會及中華煤氣，今日在城大舉辦展覽，以分享新冠疫情復常工程業界人才市場及薪酬待遇趨勢。其中，工程師學會會長卜國明表示，自去年4月已預料建造行業會出現人手短缺，故當時已提出一系列建議，積極招攬人手並培植新血，包括在大學及中學多做工夫，派遣現職工程師到校與學生接觸，培養興趣；而建造公司競投工程項目時，亦會盡量提高至合理標價，以增加前線員工收入，而根據調查，不論工程畢業生或持牌工程師，去年私人市埸薪酬更按年分別升幅10%及10到15%。他續指，眾行業中，工程師流失問題不算嚴重，據觀察所得，中層建造業人手的流失率，於去年下半年已漸趨穩定，故配合一系統挽留及招募措施，有信心未來能填補該3,000名工程師人手。

香港中華煤氣有限公司配氣操作部總經理黎錦圖稱，除着各項大型基建項目陸續開展，以及氫能環保能源發展，工程量需求隨之增加，故公司一直均對人手渴求，需擁有更多的專業工程人才，以應付未來需要，因此今年將計劃招募超過20位工程師，範疇廣泛，包含氣體工程、機械、電子、化學、建築、能源、工業等。黎又期望，一眾年輕工程師會對環保及可再生能源有興趣，同時需與時並進，擁有多方面認知。

城大工學院署理院長石燦鴻則指，工程包含多個範疇，如資訊科技(IT)、材料工程、生物醫療工程等不同範疇，要培訓高水平工程師，便需要業界意見，再因應要求及意見，調整課程及對學生的支援，讓他們畢業時能夠盡快適應工作。城大在2022/23學年已提供回復逾8成本地、國內及海外實習及交流名額，工程生的4年學習生涯中，可在公司進行實習，或到海外大學參與研究項目。目前城大工學院共設有8個部門，涵蓋土木、電機、電子工程等，因應市場需要，城大去年9月更新增2個工學士課程，分別是「微電子工程」及「航空航天工程」，他強調所有課程已過專業評審，新課程亦會申請，專業水平受其他國家認可。