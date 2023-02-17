土耳其地震災區缺水及保溫物資　紅十字會憂爆傳染病

港府特區救援隊完成土耳其地震的搜救行動之際，香港紅十字會亦已派員到當地協助救災，指當地物資短缺，需要包溫等物資。正在土耳其安卡拉協助救災的香港紅十字會總監林傳芃今日(17日)表示，地震已發生超過10天，現時救援工作重點，已由搜救進入安置及早期恢復階段，當地需要暖爐、帳篷、熱氈等物資過冬，又說災區不只需要重建基建，亦需「重建」災民心理健康，但道路漫長。

署理高級項目協調主任方芷嬣亦指，災區有超過一半醫療設施在地震中倒塌或受到破壞，醫療人員傷亡慘重，部分醫療設施失去30%人員，最需要基礎醫療設施和服務。方提到，受災地區或出現「二次災難」危機，尤其當地衞生條件較差，缺乏供水，擔心會引發傳染病，需要盡快提供清潔食水。

林傳芃提到，香港紅十字會已撥出40萬港元賑災，包括購買逾3,700張熱氈派予災民，正與國際紅十字會、土耳其紅新月會商討下一步援助計劃，例如臨時居所和醫療衞生項目。她呼籲市民透過捐款幫助災民，而她們亦會視乎災民需要，靈活調配資源，長遠協助重建社區。

兩人又指，敍利亞情況較為惡劣，民眾多年來飽受衝突影響，流離失所，連帶新冠疫情、霍亂等疫症衝擊、出現經濟危機、亦缺乏物資及醫療人員等，當地十分需要支援，國際紅十字會正在協調各地物資及人手以提供協助。