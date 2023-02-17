港大禁ChatGPT作教學及功課　違規將視作抄襲處理

橫空出世的AI聊天機械人「ChatGPT」近日引起全球關注，除日常問答等功能外，甚至可在用家指導下寫出專業水平的文章，學生做功課或可能假手於AI。為此，香港大學今日(17日)向師生發信指，在校內課堂、功課及其他評估或考試中，將禁止使用「ChatGPT」或其他AI相關工具，若需要使用有關程式，學生須事先獲得課程講師的書面許可，否則會被當作抄襲個案處理，成為本港首間禁用AI軟件的大學。

港大副校長(教學)何立仁(Ian Holliday)今日在信中表示，校方正計劃就人工智能進行校園討論，強調目前處於學期中段難以突然更改政策，故採用短期措施應對。他又提及若有學生違規使用ChatGPT等相關程式，將被視作取用他人的作品，當中或涉及「欺騙」(deceive)成分。

至於在無授權下使用AI工具作答，亦符合上述定義，因此日後會將相關個案視為潛在「抄襲」(plagiarism)的個案處理，他並提醒教師若懷疑學生使用ChatGPT等AI工具，可要求學生討論有關論文或作品，並增設補充口試及課堂考試等措施。