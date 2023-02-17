政Whats噏： 潮流興創科　鄧飛嘆青年上流更困難

缺乏向上流動機會，係本地青年所面對嘅一大問題。議員鄧飛早前出席一個訪談節目中提到，青年人上流困難其實係全球現象，只不過香港特別尖銳。佢又話過去嘅致富模式，今日恐怕未必管用，尤其是科技發展導致好多行業減少人手需求，要掌握上流階梯宜從事創科，然而相關行業對知識嘅要求好高，唔係人人都可以勝任。佢又話，唔好諗住喺香港搵唔到工就北上大灣區呀，其實仲難㗎！

鄧飛回顧本地第一、二代嘅富豪，有唔少失學或讀書不多嘅個案。但喺過去嘅社會環境，即使接受教育機會有限，只要勤勤懇懇、邊學邊做，一樣可以累積財富、住半山。反觀當今之世，全球嘅頂尖富豪，大多同創科有關，無論投身數據科學、或生物科技都有發達機會，至於舊日嗰種傳統行業，如做地產、從事建築等，發達機會唔敢話冇，但一定比以前少咗好多，而累積財富嘅能力亦遠不及創新科技。

鑑於創科經濟係講求知識密集，鄧飛指高學歷嘅要求，變相拉高咗青年人向上流嘅門檻。隨住科技進步，好多行業對人手需求呈下降趨勢。換言之，發展創新科技所帶動嘅就業職位唔多，青年人莫講話向上流動，就算搵工都唔係咁易。另一方面，香港同其他國際級都市如倫敦、紐約、上海等比較，欠缺可供後撤嘅腹地，唔似得喺上海「撈唔掂」可以轉進至內地其他二、三線城市再謀發展，而係被迫困喺香港，無得走。鄧飛話香港雖然要融入國家發展大局，冀藉此提供更多機會，不過粵港澳大灣區依家都係積極發展高新科技喎！所以佢實是求是咁講，唔好以為喺香港搵唔到工，就北上大灣區呀！

對於時下流行「靠父幹」嘅講法，鄧飛指上一代已攀上成功階梯的話，下一代「階級複製」嘅機會亦較大；若果係草根階層，青年人就好難期望父母可以喺學業或事業上給予幫助。青年人要向上流，鄧飛認為不外乎得兩條路，一係投身創科，出人頭地機會無疑較大，但相關知識嘅要求亦好高；又或者從事傳統嘅高端服務業，如醫生、律師、會計師等，然而對學歷嘅要求都唔低，考試都考到金睛火眼㗎！