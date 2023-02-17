兩外籍男女墮刷單員騙局　共損失近10萬元

執法部門今日(17日)上午約11時30分，接獲一名持香港身份證的哈薩克籍女子報案，指早前透過WhatsApp回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。

事主遂按指示前後5次將約6.5萬港元存入至對方指定的4個銀行帳戶以作平台購物之用。惟事主與騙徒其後失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。案中事主共損失6.5萬港元。人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城執法人員跟進，暫未有人被捕。

另外，執法部門今日(17日)上午約11時30分，接獲一名持香港身份證的30歲法國籍男子報案，指早前在互聯網回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。

事主遂按指示前後4次將約3萬港元存入至對方指定的4個銀行帳戶以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放約1580港元佣金。惟其後事主與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。案中事主共損失約3萬港元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖人員跟進，暫未有人被捕。