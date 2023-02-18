不同能力藝術家衝破界限表演所長　推動社會包容與共融

藝術無分界限，不同能力的人亦可一展所長。由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金合辦的「無限亮」計劃，邀請了本港及海外有不同能力的專業藝術家表演，讓本港觀眾欣賞眾藝術家以積極態度和無限的創作力，透過藝術來推動社會共融。

該計劃今日(18日)就為本港年輕視障女高音蕭凱恩舉辦首個女高音音樂會；音樂會以「愛」為主題，凱恩更會自彈自唱自己一手創作的歌曲，刻畫父母親的支持和鼓勵，同時也希望觀眾可以多認識殘疾人士的藝術造詣，同樣可以達致專業水平。凱恩年僅3個月時便因眼癌切除雙眼眼球，從此失明，縱使失去視力，但對音樂極有興趣，於12歲獲香港演藝學院青少年課程取錄，先後考獲聲樂及鋼琴演奏級資格，成為專業表演者，及後2017年考入中文大學音樂系，現為香港演藝學院碩士生。

凱恩沒有局限自己的音樂領域，不斷嘗試接觸古典歌曲、歌劇、流行曲等，擴闊自己的音樂世界。而「無限亮」更邀請了本港及海外有不同能力的專業藝術家表演，他們當中有視障、聽障、肢體障礙、輪椅使用者、唐氏綜合症等，讓本港觀眾欣賞眾藝術家以積極態度和無限的創作力，透過藝術來推動社會共融。