港大化學生物學家拆解「組蛋白修飾」　開發相關抗癌新藥

由香港大學化學系教授李祥率領的研究團隊，拆解了DNA中遺傳信息被「讀取」的其中一個過程，從而理解在錯誤「讀取」下會如何導致發育缺陷及多種癌症，在生物學領域上取得了重大的突破，研究結果促進人類對基本生物學過程中有關基因調控的理解，並為開發新型藥物開闢了新方向。研究結果已於科學期刊《Science》發表。

團隊專注於研究組蛋白，即H3離氨酸79的甲基化修飾（H3K79me2）。在人類細胞中，這種修飾存在於表達較活躍的基因中。哺乳動物胚胎中 H3K79me2的缺失可導致多種發育異常，包括生長障礙、心臟擴張，甚至死亡。科學家還發現，在兒童白血病等多種癌症中，其H3K79me2會大大高於正常水平，甚至出現在不該出現的位置（如促癌基因）。儘管H3K79me2在基因調控中具有相當重要的生物學意義，該組蛋白修飾如何被「解析」卻尚不清楚，主要因為自20年前發現該組蛋白修飾以來，一直未有發現能識別它的「閱讀器」。

團隊花逾5年時間來開發新工具，使用以化學合成出一個帶有H3K79me2修飾的完整核小體作為「魚餌」，並改良了一個有三重功能的「釣鈎」，將之安裝到合成的核小體上。利用這項新技術，團隊成功將一種叫做menin的蛋白質鑒別為H3K79me2的「閱讀器」。為了解 menin如何「讀取」H3K79me2標記，該團隊採用冷凍電子顯微鏡，來呈現出它們相互作用的分子細節，這些細節比人眼的分辨率極限還要小數百萬倍。李祥表示，此揭示了menin如何結合H3K79me2的細節是開發相關抗癌新藥的關鍵因素。