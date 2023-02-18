東方日報A1：10萬師生頻撲　冇飯食點返學

大家樂集團旗下的「活力午餐」製作的午餐飯盒，近日有學生進食後不適。該公司決定於下周一起暫停飯盒兩日，影響全港約10萬名師生，學校及家長需頻撲為學童找當日午膳，否則冇飯食難全日上課。當局事後補鑊，食物環境衞生署巡查該公司廠房、檢樣本化驗及檢控。教育局則呼籲學校制訂應急措施，包括轉為半天網課，但學界認為不應該就停供飯盒而貿然暫停讓學生下午上面授課。

受影響學校聖公會德田李兆強小學校長溫志揚表示，該校有近600名學生訂購午膳，校方是在「活力午餐」昨晚發公告後才知悉事件，同日收到教育局分區提示，提醒受影響學校準備應急方案，包括尋求替代供應，如果沒有供應，或要考慮改上半日課及半天網課方案。

溫指，已與家教會溝通，決定在不影響學生學習及生活下，盡量保持學校正常運作，未有選擇採用半日上課方式。他稱，除了一貫讓學生自備午膳及家長送飯外，校方會聯絡附近食肆提供下周一及二餐單予學校，讓家長自行訂購，過程或需家長義工協助送飯；亦會容許家長致電外賣速遞熱線，為子女訂購午膳送到學校。

聖公會天水圍靈愛小學亦受影響，校長孔偉成指全校有約500名學生訂飯，學校暫無收到有學生報告，進食過「活力午餐」飯盒後不適，已通知家長可安排為子女送飯、回家吃飯、外出用膳或為子女叫外賣等，會加派人手協助學生接收外賣。

孔指暫停下午面授課雖然最簡單直接，但不應輕易選擇，反之應嘗試聯絡其他飯盒供應商，但校方須確保供應商持有相關牌照，否則或面對風險。至於是否更換供應商，校方須待事件進一步發展及了解合約條款，經評估後才考慮是否更換供應商。

教育界議員朱國強表示，據其了解有學校傾向於該兩天停下午面授課，但按教育局指引校方仍要於下午開放校園照顧有需要學生。朱又指，期望教育局長遠應與食環署合作，對供應商運作提供清晰指引，加強監管，保障學生健康。

食環署前晚表示，本周三及周四巡查了涉事供應商位於沙田和元朗的廠房，檢取共11個食物樣本和25個環境樣本作化驗，並就元朗廠房內維修不妥善的情況提出檢控。該署昨日再巡查了其位於東區和觀塘的廠房，因應該供應商暫停供應午膳飯盒兩日，該署會在廠房再次投產前巡查及審視其食品生產工序，確保食物安全；而早前化驗的樣本則仍未有結果。該署指若食物樣本的化驗結果顯示其不適合供人食用及有足夠證據，會考慮提出檢控。

食環署強調對各類持牌食肆的巡查制度完善，為加強監察衞生情況，食環署會在一星期內巡查所有獲准許提供飯盒的持牌食物製造廠，確保其在符合衞生條件下運作。

大家樂集團則稱，食環署到「活力午餐」元朗加熱中心巡查時，發現地磚及大門破損而提出檢控，與食物產製無關，已即時跟進，亦正等候飯盒樣本化驗結果。集團續指已配合學校需要，派出人手到學校幫忙運送飯盒。

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