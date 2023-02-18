「太空卡」實名下周四截止　通訊局籲市民盡快登記

電話儲值卡實名登記限期將於下周四(23日)屆滿，未登記的電話卡於當日之後將不能使用。通訊事務管理局辦公室市場及競爭科主管湛兆仁今日(18日)表示，不要待最後一刻才辦理實名登記手續，以免因未及時完成登記而令服務受影響。至於現行的上台月費服務用戶，除非轉台或開立新電話號碼，否則無須再登記。

湛兆仁表示，電話卡實名登記有助維護社會治安，堵塞電話儲值卡匿名性質造成的漏洞，協助執法機關偵查涉及使用這些電話卡的罪案，加強保障電訊服務健全和通訊網絡安全。

湛提到，電話卡實名登記最快捷的方法，是按照電訊商發出的實名登記短信指示，透過電訊商的網頁或流動應用程式辦理登記手續。市民也可帶備身份證、電話儲值卡和可接收短信的手提電話，親臨電訊商門市、18間郵政局的支援服務櫃位或25個港鐵站的支援站，工作人員會免費協助用戶登記。

為電話卡實名登記時，個人用戶須提供中文和英文姓名、出生日期、身份證號碼和身份證副本。根據電話智能卡實名登記制，個人用戶可在每間電訊商登記不多於10張電話儲值卡。他更分享兩個小貼士，指拍攝身份證時注意不要反光，另應使用純白色背景，令上傳的影像較容易通過認證系統。