消委會去年接3000涉飲食及娛樂投訴　逾萬宗網購爭拗暴增7成

香港一向有「投訴之都」之稱，源於港人對品質要求較高，衍生不少爭拗。消費者委員會主席陳錦榮今早(18日)在電台節目表示，去年消委會收到最多的投訴的消費類別是「食肆及娛樂服務」，有3,000多宗。而網購方面的投訴亦在新冠疫情爆發之後，達到1萬多宗，暴增逾7成。陳又指，過去抬價等銷售行為亦損害本港名聲。他建議，在消費前應詳細了解有關條款細則，亦要選擇良好信譽的網購平台，又呼籲商戶要保持良好服務態度。

陳錦榮指出，在3,000多宗關於「食肆及娛樂服務」投訴之中，當中三分之一與外賣點餐平台有關。他舉例，有外賣遲遲未有送到，或到達後質素欠佳，例如食物變冷、倒瀉等，導致客人投訴。他又指，有火鍋店推出長者優惠，較成人收費便宜50港元，但原來1位成人消費者只可享有1位長者優惠，投訴人一行人包含4位長者及1位成人，最終只能享有1位長者優惠，引起爭拗。他提醒市民，在消費前要問清楚相關條款細則。

網購方面，陳指出疫情加速了香港網購發展步伐，消委會收到的相關投訴亦急增超過70%，有1萬多宗。他認為，若產品質素欠佳，物流安排不當，都會令消費者大失預算，自然就會令客人投訴。他建議市民，網購雖然方便，但切勿衝動消費，亦要保持理性。網上購物時，應要挑選有信譽的平台，以及仔細看清楚平台的條款及細則，同時要留意該平台有沒有提供聯絡方法，最好就是要有地址和聯絡電話。

他又舉例，過去一些老問題，例如抬價、「斤變両」等銷售手法會損害香港聲譽，各類商戶，如食肆、藥房、美容健身業等都有其角色，只有殷實的服務態度才能留住消費者，並維持良好商譽。消費新聞選舉方面，「虎年十大消費新聞」榜首是新膠袋徵費加到1港元。陳認為，此新聞能擊敗其他不同類型的消費新聞，在廣大市民心目中佔最重要席位，足以證明可持續消費的重要性已日漸提升。