香港東莞合作嶄新貨物聯運項目　料2025年運作省一半成本

新項目下內地貨物出口到世畀各地，可節省安檢及清關時間。

香港進一步拓展與大灣區海空貨物聯運。運輸及物流局局長林世雄今日(18日)在網誌表示，機管局與東莞市政府簽署新的合作項目，促進兩地海空貨物運輸長遠發展，內地出口貨物經設在東莞的物流園，並預先完成航空安檢等程序後運往香港機場管制範圍內，節省重複安檢程序，便可將貨物轉運各地，外國空運貨物亦可套用相同方法運輸貨物到內地，新項目料2025年投入運作，預期營運成本可省約50%。

林世雄表示，日前機管局與東莞市人民政府簽署《關於「東莞—香港國際機場物流園暨空側海空聯運碼頭」項目的合作框架協議》，落實和促進兩地之間「海空貨物聯運」模式的長遠發展。有關模式是將內地的貨物經水路運往香港國際機場，然後用空運模式將貨物運往世界各地。

項目嶄新之處在於「一站式」航空安檢和清關。內地出口貨物可於東莞的「香港國際機場物流園」內預先完成航空安檢、裝箱或打板及收貨，然後以符合香港空運貨物保安的方式，在嚴密監管下運抵香港國際機場管制區內的「空側海空聯運貨運碼頭」，料船程最快只需2.5小時，無須重複安檢程序便直接轉運到世界，外國空運貨物亦可套用上述相反路線，經香港進口內地不同省市。

他預計整個「香港國際機場物流園」和「空側海空聯運貨運碼頭」可於2025年投入運作。當物流園及新模式全面運作後，預期營運成本可減少約50%，貨物處理時間亦可節省約3分之1。相關的先導計劃已於2021年年底展開，一直運作暢順。