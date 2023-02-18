政Whats噏：立法會足球賽復辦　首場大戰旅遊界足球體育會

過往幾屆立法會，議員都會組成足球隊，同政府官員、公共機構或社會團體踢友誼波，但疫情影響社交活動，都冇踢好耐喇。隨香港走向復常，睽違3年嘅足球賽今日(18日)終於復辦。首場係立法會足球隊對戰旅遊界足球體育會，有10位議員出席之餘，議員陸頌雄、邱達根帶埋個仔，父子兵上陣，而前議員梁志祥就作為外援返嚟幫手，旅遊界前議員姚思榮亦出席表示支持，唯一一名出席嘅女議員林琳，就只係做啦啦隊，講明唔會落場踢喇！

開波前立法會主席梁君彥話相隔4年終於回歸，立法會足球發燒友終於重出江湖，相信賽事精彩。佢又話，疫情打擊旅遊業，隨香港內地海外通關，業界重整旗鼓重新出發，希望好似今日踢波，大腳一踢、踢走疫情、踢走陰霾，認為香港未來一定與球衣一樣「紅運當頭」。

作為立法會足球隊召集人嘅何俊賢開波前訓話，話非常感謝外援，議員支持運動但做運動唔算太多，以前曾經出現鞋底老化甩底，希望大家檢查好裝備，會儘量換人。梁君彥仲話，贏波嘅話，星期三大會加餸。但其實下個禮拜係政府公布財政預算案，而並非召開大會喎，又算唔算空頭支票呢？

及後，隨梁君彥同香港旅遊界足球體育會主席薩成偉一齊主持開球儀式，兩隊就正式開打喇。