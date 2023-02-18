議員參觀中大醫院　了解醫院管治營運及延遲還款安排

中大醫院自2015年起分批獲政府借貸共40.33億元興建，原本3月起將於今年分10年連本帶利還款。但由於中大醫院開業期間正值新冠疫情，對該院財政構成極大影響，早前政府向立法會建議順延還款期5年，並可提供15年公共醫療代替利息。多位立法會議員今日(18日)到中大醫院參觀，議員葛珮帆表示希望進一步了解中大醫院的管治架構、營運及延遲還款安排方案。

中大醫院在2021年9月開業，分階段推出服務，目前提供215張床位，以及急症和專科門診等。醫院開幕時正值新冠肺炎爆發，更經歷去年第五波疫情，期間接收了471名公立醫院轉介的新冠病人，然而疫情亦令醫院失去預算。

葛珮帆指中大醫院由中文大學全資擁有，屬非牟利私營教學醫院，所有盈餘只可投放於中大醫院及中大醫學院使用。醫院的目標是平衡公私營醫療差異，為中產市民提供可負擔、具透明度、定價收費模式的優質醫療服務，正是香港所需，值得支持，惟延遲還款安排有一定爭議。她亦表示立法會將會繼續商討，並就延遲還款安排提出意見。