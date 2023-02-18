通關後屢現衞生亂象　大媽垃圾桶當坐廁用　男子巴士站就地解決

本港與內地通關後旅客大增，市面逐步恢復昔日熱鬧光景，但同時出現各種衞生問題。有網民近日在社交平台分享相片，見到不少疑似來自內地的旅客隨地大小便，甚至有大媽在商場內抱起幼童，將垃圾桶當坐廁使用；另有人又在某巴士站附近，目擊到男士「就地解決」的情況。不少見到有關圖片的網民，亦揶揄本港自通關後「回復正常」，往日各種不文明行為重現街頭。

有網民昨日(17日)在Facebook群組「真.屯門友」分享一張相片，指路過屯門市廣場時，見到一名婦人抱起幼童，疑似將商場的垃圾桶當成坐廁般使用，並留言指「回復正常」。不少網友見到有關相片後，均表示對婦人的行為感到不解，「商場已經好多廁所，死都要用個垃圾桶？」、「隔籬就有廁所啦」、「後面已經係廁所！咩料呀！」；不少人亦就事件怒斥「一啲文化都冇」，嘲諷「冇屙落地，經已好文明」。

相似的情況在本港已屢見不鮮，有網民今日(18日)在Facebook群組「大埔 TAI PO」發布數張相片，指一名男性下午在城門隧道巴士轉車站等候期間，「有臨時廁所都唔去」，就地除褲解決、如廁，又指當事人完事後唔洗手，其行為實在令人不齒。雖然未知相中人身份或來自何方，但網友見到相片後均大罵，「同啲野狗無分別」、「乜喺街屙真係暢通啲㗎咩」、「前面有流動廁所唔去係要屙落地下」，另有人更批評，現時「香港地遍地黃金？是真的！」。