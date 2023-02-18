政Whats噏：簡約公屋單位成本高？　黎棟國：應該計呎價

簡約公屋選址不但惹起爭議，其造價亦備受質疑。儘管公眾輿論多聚焦於每個單位嘅建築成本，但議員黎棟國就竟然認為，若果簡約公屋係計單位面積呎價的話，市民較易接受，因為會平咗兩成咁話。

黎棟國日前喺一個節目中指出，一般人士都覺得簡約公屋嘅建築成本，似乎較中轉屋或者傳統公屋都要貴。然而政府近日公布一啲比較確實嘅數字，相對中轉屋或傳統公屋，簡約公屋其實係「平少少」。佢又話好多市民都無留意，其實政府仲有一筆數字，如果以呎價去計，係平咗兩成。佢話依家去買一間私樓，一千萬可以有一間、五千萬亦可以有一間，四百萬都有一間，其實係唔可咁比較㗎，應該係講呢間屋幾多錢一呎，譬如一萬元一呎、一萬五千元一呎、二萬元一呎，咁先至能夠蘋果同蘋果比，橙同橙比。如果用蘋果同個橙比，咁就好容易引起誤會啦。實際上簡約公屋嘅單位面積除返個呎數嚟計，相信呢條數可以為大家所接受喎。

除咗主張用呎價計算，黎棟國又話有建築專業人士認為，政府條數仲有些微壓縮嘅空間，事關以組裝合成法興建嘅簡約公屋即使住夠五年就拆卸，其物料亦可留待其他出途，譬如建築地盤嘅臨時住宿場所，而唔係放入堆填區。如果物料重用嘅次數越多，價值就越便宜咁話。佢話劏房居民嘅生活環境急需改善，社會雖然要付出代價，但相信會換取將來更大嘅好處。