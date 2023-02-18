通關後迎第二個周六　水貨客塞爆上水站　拖篋踎地樣樣齊

中港兩地自上周一(6日)恢復通關後，至今日(18日)迎來第二個星期六，不少港人亦都趁周末北上。不過，港鐵上水站除了有準備前往深圳的市民外，亦塞滿了拿着不少行李、等待「齊貨」出發的水貨客，當中有不少人拖着行李箱，又在站內蹲下或坐下休息，嚴重阻礙正常通行，街坊亦在社交平台抱怨，指「上水站開始不適合正常居民使用」。

據關注北區水貨客情況的Facebook專頁今日內連續發布多張圖片，可見上水站內人頭湧湧，當中不乏疑似水貨客在站內滯留，且身旁都有大量購物袋，明顯經歷過一番搶購大戰，在場亦有人將貨物塞入行李箱內，為過關作準備。雖然上水站內不時有執法人員出現，但疑因現場屬於港鐵範圍，只見他們對眼前情況視若無睹，猶如路人經過。

此外，另有網民亦在Facebook群組「北區之友」分享今日北上赴深圳的經歷，指其在兩小時的旅程中，只見到大批港人過關入內地，但回港時人數卻「小一大半」，可見港人大多都假期北上遊玩。不過，該網民又反映，在過關中途，大批市民都因為申請通關健康碼「搞到大塞車」，且浪費了不少時間。