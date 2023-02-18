活力午餐爆食安危機　3學童午膳後不適　食環巡廠房取樣化驗

連鎖快餐店集團大家樂旗下的「活力午餐」，本周四(16日)宣布下周一及二(20及21日)暫停向學校供應午膳，導致校方及家長要四出撲飯。惟事件風波未息，活力午餐再爆出食安問題，繼早前有學校投訴飯盒質素有問題後，今日(18日)再有小學學生進食向該供應商提前購置的飯盒後，懷疑食物中毒感到不適，據悉個案涉及屯門一小學至少3名學童，當中1人更須送院。

衞生署回覆查詢時證實，近日接獲1宗與「活力午餐」有關的懷疑食物中毒個案，涉及一間小學，該個案經調查後已轉介食環署跟進。據悉病人為屯門一小學學生，當中包括1名5年級女生，她昨日(17日)進食「活力午餐」的飯盒後，出現數次嘔吐，須召救護車送院，至晚上已出院。此外同校另有至少2名學生，亦因食飯盒後感不適。

而食環署則回應指，已巡查涉事飯盒供應商位於沙田、元朗、東區及觀塘的廠房，並已檢取共11個食物樣本及25個環境樣本作化驗，預計將於下周取得化驗結果。另為加強監察獲准許提供飯盒的持牌食物製造廠的衞生情況，食環署將於未來一周內，巡查所有相關持牌食物製造廠，確保在符合衞生條件下運作，並向經營者給予適當衞生教育訊息。