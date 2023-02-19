香園圍口岸交通規劃失當　巴士班次疏　運輸署補鑊批加班

中港兩地全面恢復免檢疫通關兩周，其中香園圍口岸交通規劃失當備受批評，除了泊車位嚴重不足外，接駁該口岸的巴士班次亦被指過疏。運輸署事後「補鑊」，批准來往港鐵大圍站和香園圍口岸的周六及假日城巴路線B8，於載客僅3日便加密班次一倍，每30分鐘一班車，以應付過境乘客需求。

只於周六日及公眾假期提供服務，來往港鐵大圍站和香園圍口岸的城巴路線B8，於本月11日首航。該路線原本班次為每一小時一班車，據悉首航當日因為乘客量超出當局預期，已臨時加密至半小時一班車。城巴更於昨日(18日)起將該路線正式加密班次至30分鐘一班車，即該路線載客3日便極速加班。不過，來往上水(寶運路)和香園圍口岸的城巴路線B7，以及來往港鐵屯門站和香園圍口岸的九巴路線B9，服務未見調整。

當局除了低估公交需求，亦低估市民對該口岸的泊車需求，導致早前該口岸的停車場泊位爆滿。當局及後改為只准經網上預約的車輛停泊。昨日為新措施落實後的首個周末，停車場內泊位空近一半，現場有工作人員協助車主進入，亦有廣播提醒市民只接受網上預約泊車，大排長龍的情況未現。

另外，新冠疫情期間停駛，來往屯門山景邨及深圳灣口岸的城巴B3A號線，將於明日起恢復服務，但改為逢周一至五於早上及下午繁忙時間，提供共4班車，公眾假期及學校假期除外。換言之，該路線將改為服務跨境學童為主。