《愛畢氏家庭》昨首演　家庭議會冀啟發青年換位思考

家庭議會聯同民政及青年事務局主辦《愛畢氏家庭》互動教育劇場，首演禮昨午(18日)在聖保羅書院舉行，約有250名觀眾出席。家庭議會期望，可透過劇場啟發青年換位思考，深入了解「責任與尊重」等家庭核心價值。首演禮結束後，該互動教育劇場將於今月起，至7月安排到全港不同中學舉行40至60場巡迴演出，向青年推廣仁愛家庭的文化。

互動教育劇場圍繞着「家．凝聚愛」的主題，描述畢得鳥家庭的哥哥畢彌基受到人工智能管家「AI畢家索」挑戰，必須在「AI畢家索」設計的電競遊戲勝出，否則將要和它互換身份。劇場又注入生動有趣的互動元素，現場觀眾可以夥拍畢彌基或「AI畢家索」，在互動環節比併誰更了解家庭核心價值，亦可即場投票選擇故事發展和結局。

家庭議會主席彭韻僖表示，希望透過互動教育劇場向青年推廣關愛家庭的文化和牢固家庭關係的重要性，並鼓勵大家多讚美和感謝家人，以實際行動關懷他們，爲家庭關係帶來正面的作用。議會更期望，劇場中的互動環節，可啟發青年換位思考，代入不同家庭成員的角度，更加深入了解和反思「愛與關懷」、「責任與尊重」及「溝通與和諧」這三組家庭核心價值。