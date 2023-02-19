搶購潮來去匆匆　藥房供應穩定

猶記得年初每次經過藥房均出現人龍查詢及搶購含撲熱息痛的成藥，不論是盒裝還是單排錫紙包裝，就算被炒至「天價」亦被搶購一空。惟全面通關後，市面卻未見太多遊客訪港，有業界亦稱，生意未如預期般恢復，更遑論再有內地人來搶購藥物。

港九藥房總商會副理事長張德榮指，搶購藥潮去年底開始，情況維持了兩至3個月，他形容主要當時內地疫情亦嚴峻，藥物生產線供不應求，才致令在港搶購含撲熱息痛成分的成藥。惟全面通關後，再加上兩地疫情進一步緩和，相關成藥供應回復穩定，而近期藥物售價更回復至疫情封關前水平。

普遍業界反映，原對通關充滿期望，以為內地旅客訪港有助刺激生意，惟近兩星期的情況未如預期，不少旅客僅購買低價日用品為主。由於內地對居民外遊簽證仍有規限，他期望及後進一步放寬簽證安排後，業界生意可逐步回復疫情前水平。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明就稱，本港與內地恢復通關前，市面的確曾出現搶購潮，但據他觀察，全面通關後，供應已恢復正常，反而日用品開始有回購到內地的情況。而曾一度被炒至天價，含撲熱息痛成分的成藥，價錢亦回落至正常水平。崔建議在家中只需準備約5至7日分量藥物，就可足夠應付需求。