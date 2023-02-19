東方日報A1：醫管局派藥縮水　員工受罪病人呻累

年初再次掀起「搶藥潮」，市民從市面藥房及連鎖店大量搶購含「撲熱息痛」成分的成藥，及後不但市面出現搶購，就連公立醫院門診向病人派發的止痛藥亦被坊間炒賣，致令醫院管理局在一月中旬發出通告，稱僅向有需要病人一次過派最多4星期分量的藥物。但有醫護向本報反映，而今藥物存貨已回升，但醫管局派藥仍然縮水，拒絕復常，令員工受罪，病人也呻累。

有任職醫管局藥劑部的員工向本報控訴醫管局，早前因本港出現撲熱息痛藥物搶購潮，總部便下令所有醫院及診所藥劑部，每次最多只可向病人配發4星期劑量的撲熱息痛藥物，如病人有需要可每4星期再到藥劑部覆配，有關安排將直至另行通知為止。事實上，市面含撲熱息痛成分的藥物供應已恢復穩定，惟局方依舊拒絕撤回相關安排，令本來人手已緊張的藥劑部，工作量再大增，亦眼見不少公公婆婆需加密回院取藥，深感安排為病人及家屬帶來極大不便。

議員陳凱欣亦質疑醫管局的決定太倉促，直接形成現時「自亂陣腳」情況，「醫管局應有專業藥劑師建議，才將以往8星期分量減至4星期，醫管局亦知道當時坊間只是搶購某幾款牌子成藥。一刀切的決定是影響需要較長期服用或行動不便病人，如長期病患及長者，當局理應立即恢復原有安排。」

陳凱欣認為，醫管局亦可藉契機，探討試行公私合營「社區藥房」，將需長期覆診取藥的病人分流，由社區的註冊藥劑師把關再配藥，令長期有痛症需要服止痛藥的患者不必遠程到醫院覆診，可在居所附近的藥房配藥，減少取藥分量外，亦減輕醫護工作人手壓力。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌亦贊同「社區藥房」作為基層醫療改革中，對長期病患起正面作用，減省了病人重配長期服食的治療藥物時間，亦可令醫院內的藥劑師發揮更佳的作用。「若然藥房分流，醫院內的專科藥房藥劑師，可有更多時間為其他病患講解藥物的服用注意事項及對身體作用，為病患帶來裨益外，亦可提升整體公營醫療質素。」

醫管局回覆指出，一直持續監察相關藥物的供應、使用和庫存情況，並適時購入及儲備合適藥物，確保有足夠藥物供病人使用，惟未有回應何時應前線員工及病人訴求，恢復原本的藥物供應安排，僅稱理解藥劑部工作情況及面對的壓力，會繼續推行各項人力資源措施，增加及挽留人手，應付服務需求及紓緩前線同事的工作量。

■記者梁愚瀚

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