翠屏邨住戶高空擲排泄物　房署管業處懶理　事主飽受困擾

高空擲物問題屢見不鮮，不僅有安全問題，更引發衞生問題。有讀者投訴一房署租置計劃旗下的公屋單位自一年多前開始經常性傾倒排泄物，大小二便混雜，事主飽受困擾，惟向房屋署及由法團委聘的物業管理公司(管業處)投訴後遭互相推搪，情況持續超過一年，甚或在求助無門後自行清洗時，慘遭穢物照頭淋。本報向房署詢問後，房署隨即轉介管業處安排人員洗地和張貼告示，但相隔不足3日，記者採訪期間親眼目睹相關單位無視公告，公然傾倒排泄物，情況令人震驚。

事主吳小姐居住在翠屏邨翠柏樓。本報接獲其投訴指，大概在一年多前其樓上一單位「食飯咁樣1日3次」將大小二便掉落平台，令全屋充斥着大小便的臭味，導致夏天時30多度都不能開窗透氣，清洗後的衣服時常沾有穢物使其無耐在走廊晾衣服，由於距離平台非常近，有時大小二便會反彈至單位內。而吳小姐在求助無果後只能自行到平台清洗，期間更遭穢物淋頭。

吳小姐飽受困擾，雖然事件發生伊始已向房署投訴，但房署每次只是轉交管業處，而管業處雖有派員到吳小姐單位觀察，可除拍照外並無任何行動。加上樓宇的租戶和買戶各佔一半，由於吳小姐為租戶，一開始誤尋負責買戶的管業處，對方表示需聯絡負責租戶的租務處，吳小姐於是向租務處求助，租務處又表示因為排泄物傾倒在公眾地方，需向另一部門反映。

事情輾轉多個部門，但最終也只有管業處在大堂張貼通告勸喻單位勿傾倒垃圾，並無其他實際行動，傾倒排泄物照舊，吳小姐形容自己十分「無助」，屋邨雖有多個部門看似能處理簡單的高空擲物個案，但自己經歷多個部門互相推卸責任、「推來推去」，「冇人幫到」而深感無望。

屋苑平台有清潔人員定期掃地，但單單掃走排泄物並不能解決氣味的問題，吳小姐曾詢問清潔人員能否幫忙洗地，但清潔人員表示自己只能跟從合約一年洗兩次，若洗多了會「比人鬧」。本報於本月7日向房署查詢後，房署2日後轉介人員洗地，並回覆查詢指事件「轉介予管業處跟進」，會「安排相關清潔工作、加強巡視及張貼通告提醒住戶切勿高空擲物。」，惟清洗後不足3日，傾倒排泄物行為「復常」，房署也表示由於翠屏邨為「租者置其屋計劃」下出售的屋邨，與一般私人物業無異，後續行動需由管業處跟進。

事實上，過去清潔人員也有按照合約清洗，但每次必定會故態復萌，吳小姐希望能在單位外安裝閉路電視，起碼即便房署無法協助，她也能自行尋找源頭與之協商，但方案涉及業主立案法團，吳小姐指法團「咩都唔做 」、「根本就冇人會去處理 」，向法團反映後也不了了之。房署表示「房委會對公屋租戶實施扣分制倘有公屋租戶被證實作出高空擲物的不當行為，屋邨職員亦會同時根據扣分制對有關住戶扣分」，租戶買戶由不同部門負責，被問到若傾倒排泄物者為買戶，該如何處理，吳小姐也無奈表示「吹佢唔漲」。

本報致電管業處查詢，管業處職員指「已指示巡邏人員，如發現傾倒戶，會立即按處理高空擲物的既定程序，包括但不限於報警處理。」；又指「會積極建議業主立案法團考慮加裝流動攝錄裝置等提升配套」，惟事件發生至今已一年多，本報向房署和管業處反映後也已有約2周，曾承諾的「加強清理」未有再做，事主再致電管業處查詢時，對方再現冷處理、不回覆來電的情況，直言對管業處「完全冇信心」能解決問題。