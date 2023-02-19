2021/22年度　全港中小學4050教師離職

香港教師離職情況嚴重，根據教育局資料，2021/22年全港中小學有4050名教師離職，公營學校流失3580名教師，流失率7.5%；直資學校流失470名教師，流失率8.4%。相較於2017/18學年，全港僅有2160名中小學教師流失。

根據過去3個學年的《中學概覽》數據，擁有10年或以上資歷的教師，2021/22學年淨減633人，到2022/23學年，減幅大增6成，至1006人流失。3年內，資深教師由佔全港中學教師總數的70%降至64%；4年或以下年資的教師，比例則由17%升至25%。

資深教師相繼離職，學校難以短時間內聘到合適人手，出現學科錯配的情況。大學主修數學的老師，上學年起在中學擔任助教，但到了下學期，因學校有多名教師辭職，校方將他升任為教師，除了要教數學，還要兼任生物課。該老師更稱，由備課到正式入課室教書，只有兩星期時間準備，坦言未必可應付學生提出較難的問題。

針對此現象，教育局承認2021/22學年教師流失率較往年高，但仍稱學校普遍運作正常，有足夠合資格教師任教。而由於近兩年未接受師資培訓的新入職教師多於預期，局方稱將於未來兩個學年，增加教師教育文憑課程的兼讀制學額。