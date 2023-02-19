理大5項目為不同社群心理支援　獲第2期精神健康計劃資助

香港理工大學的5個項目，獲由精神健康諮詢委員會統籌的第二期精神健康項目資助計劃資助，計劃旨在資助能協助在社區加強支援有需要人士，以及提高公眾對精神健康關注的項目。該5個項目利用虛擬實境技術、開發電子平台等，針對不同社群的心理健康需求設計可持續的解決方案，涵蓋對象包括照顧者、中學生、有特殊教育需要的青少年，以及專注力不足或過度活躍症兒童和殘疾人士的照顧者。

資助計劃分兩階段推出，第一期資助計劃已於2021年開展，由醫療及社會科學院專家帶領的5個項目獲資助計劃資助，項目分別為期15至24個月。理大副校長（研究及創新）趙汝恒教授說，這次獲得資助計劃的資助，顯示了理大學者在轉化學術研究並創新應用於各社會層面以造福大眾的實力。獲資助的項目，為不同社群設計了多元化的精神健康、社交及社區支援計劃。

醫療及社會科學院院長岑浩强教授則稱，精神健康是不容忽視的重要議題，尤其近年在疫情影響下，不同社群對精神健康支援的需求更為殷切。醫療及社會科學院多年來致力推動精神健康科研，期望透過是次資助，發揮科研及實踐的優勢，為不同社群帶來有效益的解決方案。