發展局擬修例容許小規模填海　以建登岸堤階碼頭及行人板道等

灣仔海岸堤階其最低的一級與水面仍有距離。

維港兩岸受着《保護海港條例》規限，現時在海港範圍內不論工程規模大小，哪怕是增設行人板道，均屬填海工程，相關項目必須證明有「凌駕性公眾需要」才能允許動工，其中最矚目的就是當年中環灣仔繞道填海工程，曾經引起司法覆核訴訟。因此，曾有意見提出修訂修例，以發展維港兩岸。

發展局局長甯漢豪今日(19日)似乎就透過局長網誌「試水溫」，藉交代近年維況兩岸的海濱工程進展，提及社會上有聲音要求檢視《保護海港條例》，以「拆牆鬆綁」方式，在原有的法例上引入較簡單的機制去處理工程的設計需求，以令海濱改善工程進一步以到落實。

甯漢豪強調，局方在修例方面，仍然會保持現行法例下在維港範圍不填海造地的精神，即使填海，亦是為了發揮海港的功能，及讓市民享受到海港相關的設施，例如登岸堤階、碼頭、行人板道等。甯指，團隊正深化構思，稍後會將具體建議提交予海濱事務委員會及立法會發展事務委員會，並且再公眾諮詢工作。

此外，根據發展局的資料顯示，維港兩岸的海濱長廊已開放超過25公里，預計在2028年海濱長廊的總長度將延長至34公里，新增的海濱長廊將集中在九龍，包括近月備受討論的啟德發展區，繼前跑道首個公眾休憩空間在去年年底開幕，未來3年會有多9個類似的公眾休憩空間落成，包括啟德河河口區休憩用地，以及近都會公園的啟德海濱長廊及園境平台等，疑區內開通海濱長廊由目前的2公里增至6公里。