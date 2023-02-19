自主式教育培養　孿生兄弟憑「追光發電」裝置奪獎　

本港小孩子大多「機」不離手，或是要參與各式各樣的興趣班。惟就讀小學的孿生雋言及雋行就有所不同，兩人自小已對機械及電動產品有濃厚興趣，讀幼稚園時已拆開玩具車的遙控研究。而他們的母親蘇太亦有別於其他家長，從不強迫補習或興趣班，採取自主式教育政策，因而培養出兩位發明家兒子，雋言及雋行早前憑發明的「追光發電」裝置，奪得煤氣公司「環保智慧能源大賽」優異獎。

就讀中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)五年級的雋言及雋行，平日熱愛動手做小發明，曾發明智能拐杖、電動車等。哥哥雋言腦筋靈活，熟悉編程，弟弟雋行則擅長手工藝製作，一個負責軟件，一個負責硬件，互相配合。校方推薦他們參加有關大賽，他們決定發明一項潔淨能源裝置參賽。經過2個月的構思及無數次修改，2人完成「追光發電」裝置，當中運用micro:bit編程，當感應器偵察到明暗差別時，便會啟動摩打從而調整反光板角度，把陽光反射在一個半圓形容器，為容器內的水加熱，製造溫差來發電。

雋言表示，初賽評判給予不少寶貴意見，對決賽幫助不少，如本來裝置以鋁紙作反射材料但效果未夠好，便改用凹凸鏡作反光板，令聚焦力更強，加熱更快。最終，他們的作品奪得有關大賽優異獎及1萬港元獎金，他們打算全數捐贈給學校，添置更多STEM工具及資源，讓其他同學使用。他們未來會繼續發明，期望讀中學時可以兌現發明AI機械人給媽媽的承諾。