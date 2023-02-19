打擊九龍城區罪惡　冚賭檔及無牌按摩院　25人被捕

執法人員一連兩日(17至18日)打擊九龍城區內罪惡，巡查區內27間娛樂場所及打擊代客泊車的有關違例行為，期間發出201張定額罰款通知書，並搗破兩個懐疑賭檔及一個懐疑無牌按摩院，拘捕25人。當中包括在馬頭圍道89號一麻雀館內，截獲的一名52歲被通緝女子，她已被扣留調查。

其中一個懐疑非法麻雀賭檔位於鴻光街22號一單位，人員於(17日)下午約3時50分登樓突擊搜查，在單位內檢獲1,400港元現金、2張電動麻雀枱及4副麻雀，以涉嫌「經營賭博場所」拘捕姓張(66歲)男負責人，另外3男1女(43至63歲)賭客則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。另一懷疑賭檔屬於釣魚機賭檔，位於紅磡炮仗街32號一單位，人員於昨晚(18日)約11時50分到場搜查，檢獲4部釣魚機、1個讀卡器等證物。單位內姓陳(45歲)男負責人及5男1女賭客(44至57歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕。

另一邊廂，人員亦於(17日)下午約4時10分掩至蕪湖街18號一單位，搜出5,880港元現金、按摩油及床單等證物，相信搗破一間無牌按摩院。人員在單位內，以涉嫌「經營無牌按摩院」拘捕姓彭(55歲)女主持及同姓彭(56歲)男主持，另外10名本地女子(42至57歲)則涉嫌「協助管理無牌按摩院」被捕。