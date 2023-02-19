基層團體到政總請願　促預算案派1萬元基層生活津貼

政府將於本周三(22日)公布最新一份財政預算案，連月來各個政黨及機構均向政府遞交不同意見，不少均提及面對現時全球經濟不景，本地經濟復常進度緩慢，要求政府加碼紓困措施的力度，以減輕生活壓力及負擔。

社區組織協會今日（19日）聯同多名基層市民到政府總部外請願，促請政府在最新一份財政預算案派發10,000港元「基層生活津貼」，並設立短期失業及就業不足援助金。機構指出，過往派發的消費券實際作用有限，未能幫助基層家庭繳交租金、水電費或買餸，因此建議將部分折現，改以現金派發。

除了基層劏房家庭迫切需要支援，有出席行動的基層青年方小姐表示，學校要求在學期間進行3次實習，惟目前相關實習只有在政府部分實習，方可享有10,000港元津貼，惟她卻在非牟利機構實習而未獲資助；她更指，現時要照顧曾中風及有心律不正的72歲父親，形容「到底要揀生活好，定係揀讀書好呢？」她向政府建議，在學生資助處新增生活津貼，以協助基層清貧學生渡難關。此外，社協要求政府在新一個財政年度，繼續採取逆周期財政措施，以維持增加各項涉及民生的開支承擔，令公共開支佔本地生產總值不少於25%為承擔目標。