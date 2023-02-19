聯合醫院有大型手術燈墮下 一員工受傷 另5支同型號現類似問題

聯合醫院昨日(18日)發生嚴重塌儀器事故，其中一間手術室的一組大型手術燈連支架，突然從天花墮下，壓落手術床上，手術燈的電線仍半天吊繫於天花與燈支架之間，一名麻醉助理被擊中肩膊受傷，他其後到急症室檢查後已出院，傷勢無大礙。醫管局發言人表示，事發時該手術室沒有病人，亦沒有其他職員或手術受影響。

發言人續稱，當局非常重視事件，隨即通知各醫院聯網暫時避免使用該型號的手術燈，以確保病人及員工安全。醫管局隨即安排保養承辦商全面檢查各公立醫院使用同型號手術燈的29間手術室，確保所有手術燈可以安全使用。

承辦商初步發現，事件有可能與手術燈的螺絲狀態有關，聯合醫院合共有5支同型號手術燈出現類似問題，承辦商會安排盡快更換。承辦商亦正檢查其他公立醫院同品牌的手術燈，預計在未來幾天內會完成。本局會密切監察進度，盡量將影響減至最低。醫管局強調，所有公立醫院的緊急手術服務會維持正常，但部分非緊急手術服務可能會受影響需要改期，公立醫院會盡快通知受影響的病人。

聯合醫院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處詳細報告事件，局方已委託一位分析事故的工程專家協助分析事件成因，亦已責成承辦商展開深入調查，以確定事件成因，並於完成後提交報告，當局會與承辦商嚴肅跟進事件。