3人家庭輪候8年未上樓　工會促加快落成柴灣簡約公屋項目

政府早前公布8個「簡約公屋」選址，位置遍布港九及新界，且聲稱相關選址已成功達到5年3萬個單位的目標供應量。有工會今（19日）希望政府壓縮興建簡約公屋時間及加快落成柴灣選址，並建議政府設立預先登記簡約公屋的申請制度，加快輪候程序。期間有市民稱一家人輪候公屋8年仍未曾獲派單位，也有劏房戶因小朋友學業等問題表明不會考慮新界及九龍等地區選址。

該工會指政府落區解說及諮詢不足，遂於北角設街站向市民解釋計劃。有市民指一家4口居於約200呎劏房，輪候公屋2年也未有合適選址，但由於小朋友學業原因及擔心難以融入新社區，因此對首批落成的新界、九龍選址興趣不大；亦有市民一家3口輪候公屋8年，亦未曾獲派任何單位。

議員郭偉強指政府長遠房屋策略對加快公屋供應仍然滯後，而柴灣是唯一的港島簡約公屋項目，且港島租金相比九龍及新界都要高，因此認為更有迫切需要，要求加快落成柴灣選址，同時也希望政府可以做到原區安置。他建議政府設立預先登記簡約公屋的申請制度，加快輪候程序，亦助政府了解各區需求。

另一議員吳秋北直指政府未有做好落區諮詢和解說，但認為簡約公屋不應受「小枝節」而影響計劃，針對財政預算案建議，他指打工仔希望在經濟恢復過程中及早受惠，建議政府推出1萬元民生電子消費券。