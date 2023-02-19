倡隔離設施改建簡約公屋　工程師學會冀預算案加速經濟復甦

本港未來有不少工程項目待開展。香港工程師學會近日向政府提交最新一份財政預算案建議，涵蓋人才競爭、規劃基建發展、土地和房屋供應、精簡發展流程、促進創科發展、建設智慧綠色及具抗禦力城市，其中包括建議先將現有隔離設施改造成過渡性房屋或簡約公屋等，期望預算案能增加對社會的投資和維護香港經濟，並為香港的經濟復甦發揮正面作用。

在土地發展方面，除建議先改造隔離設施成過渡性房屋或簡約公屋，及早為劏房居民提供適切住所，學會認為政府亦應盡快發展未開墾的土地，以至研究發展交椅洲人工島時加入行人與單車網絡。而學會亦呼籲盡量使用公眾填料作人工島填海材料，以減少載運輪船引致的碳足迹。

另外，在建設智慧、綠色及具抗禦力城市方面，該會建議加快安裝電動汽車快速充電設施，在新發展區和公共交通交匯處預留安裝充電設施的空間，同時在確保公共安全的首要原則下，放寬氫能汽車在指定區域測試和使用，並通過撥出財政資源和增加分配土地予回收行業，以鼓勵及刺激行業發展。