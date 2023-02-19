倡隔離設施改建簡約公屋 工程師學會冀預算案加速經濟復甦
2023年02月19日 15:50
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香港工程師學會政府先將現有隔離設施改造成過渡性房屋或簡約公屋。
本港未來有不少工程項目待開展。香港工程師學會近日向政府提交最新一份財政預算案建議，涵蓋人才競爭、規劃基建發展、土地和房屋供應、精簡發展流程、促進創科發展、建設智慧綠色及具抗禦力城市，其中包括建議先將現有隔離設施改造成過渡性房屋或簡約公屋等，期望預算案能增加對社會的投資和維護香港經濟，並為香港的經濟復甦發揮正面作用。
在土地發展方面，除建議先改造隔離設施成過渡性房屋或簡約公屋，及早為劏房居民提供適切住所，學會認為政府亦應盡快發展未開墾的土地，以至研究發展交椅洲人工島時加入行人與單車網絡。而學會亦呼籲盡量使用公眾填料作人工島填海材料，以減少載運輪船引致的碳足迹。
另外，在建設智慧、綠色及具抗禦力城市方面，該會建議加快安裝電動汽車快速充電設施，在新發展區和公共交通交匯處預留安裝充電設施的空間，同時在確保公共安全的首要原則下，放寬氫能汽車在指定區域測試和使用，並通過撥出財政資源和增加分配土地予回收行業，以鼓勵及刺激行業發展。