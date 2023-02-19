4成街友情緒不穩僅20%就診　團體倡外展隊設精神科醫生

本港無家者缺乏社區支援，其精神健康備受關注。根據審計署去年11月的報告指出，社署已登記露宿者人數由2013年595人，增至2022年1,564人，9年間增幅超過1.6倍。有團體去年進行調查後發現，近4成受訪無家者情緒不穩，惟當中僅約2成有接受精神科治療，其中因覆診等候時間過長，導致無家者求診意欲大減。該機構建議醫管局為外展隊增設精神科醫生編制，及增派專人跟進無家者精神狀況。

香港社區組織協會(社協)今日(19日)公布《無家者精神健康需要研究》，研究透過跟進13位正在接受精神科專科覆診治療的無家者，了解其在求診時的困難及需要。結果發現，因輪候治療的時間過長，減低無家者的覆診意欲。其中在首次約期精神科專科治療，輪候時間需時逾2年；惟有受訪者表示，相比之下，每次與醫生的面見時間卻只有2至3分鐘，「醫生通常問3條問題，問我食唔食得？瞓唔瞓得？有無問題？」，認為面見醫生的流程重複。

社協社區組織幹事吳衛東認為，覆診輪候時間過長，會減低無家者的覆診意欲，且與醫生的關係變差，他建議在現時無家者外展隊中，增設精神科醫生的編制，以加強支援有精神困擾的無家者。而精神科註冊護士江懷恩則表示，現時精神科社康護士的人手不足，加上其跟進的個案與一般社康護士相比多近一倍，建議醫管局優化社康護士在無家者外展隊的角色，增派人手專門跟進正接受精神科專科覆診的無家者個案。