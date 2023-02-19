「雨水」過後無雨落　周二起又降溫　打鼓嶺周三僅12°C

今日(19日)為廿四節氣中的「雨水」，表示冷暖空氣交鋒，降水量逐漸增多，天氣仍然乍暖還寒。惟天文台表示本港歷年「雨水」的雨量都不算多，1991至2020年的正常值只有3毫米。雖然今早初時有一兩陣微雨，不過「雨水」似乎轉迅即逝，因為乾燥的天氣即將抵港。天文台預測，未來9天大致天晴乾燥且清涼，相對濕度最低只有50%，其中本周二、三(21日及22日)又再降溫，最低氣溫為攝氏15度。市民記得保暖及小心「爆拆」喇！

雖然明日(20日)仍然較暖，最高氣溫可達攝氏23度，不過一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來大致晴朗及乾燥的天氣，該區風勢頗大，早上清涼，故本周二起會再降溫。從分區天氣預報顯示，本周三全港最低溫跌至攝氏15度或以下，而新界更凍，當中打鼓嶺最低只有攝氏12度，大埔、上水、石崗及流浮山亦低見攝氏13度。

此外，預料季候風會在本周後期稍為緩和，而一股季候風補充會在周末期間再度為華南帶來較涼的天氣。另外，位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展，並在未來一兩日大致移向呂宋以東一帶。根據九天天氣預報，未來9日均天晴乾燥，部分時間有陽光，期間相對濕度維持在50%至80%，當中有6天早上清涼，氣溫介乎攝氏15至23度。