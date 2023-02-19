港澳赴台自由行明開放　高雄搶客　民眾盼團聚

台灣將於周一（20日）起，開放港澳人士赴台自由行申請。台媒周日（19日）報道，高雄市觀光局將於4月與業者合作，規劃「高雄-香港」雙郵輪母港行程，全力發展郵輪觀光。有港人計劃下月赴台，探望因新冠疫情而分隔3年未能見面的兒子。但有移民顧問直言，需觀察一段時間才知道當局審批自由行尺度有沒有改變。

高雄港旅運中心將在下月6日舉行啟用典禮，當天會有兩艘郵輪抵達。高雄港務分公司指，有郵輪將於4月4日起，以高雄港及香港為「雙母港」，開設準定期航線，讓從香港出發的國際人士，搭郵輪到高雄觀光數日再離境，待市場成熟後再改為定期航線，料可吸引東南亞旅客經香港搭郵輪到高雄。市觀光局局長高閔琳表示，高雄往返港澳每周現有約45班航次，搭配後續郵輪開放，海空雙港利多，港澳旅客入境後即可轉乘捷運等前往景點。

港人區太太向台媒表示，她以往每年到台灣4至5次探望在當地工作的已婚兒子及旅遊，對上一次赴台已是2019年12月，疫情爆發後一直未能再啟程，只能靠視像得知兒子肥了還是瘦了。她本想參加旅行團或申請探親簽證赴台，但最後決定等台灣政府放寬港人自由行，直言現在迫不及待起行，擬處理好在港覆診等事宜後下月下旬出發。