政Whats噏：立會悶關注度大減　陳健波：唔係做戲議員咪做騷

新選舉制度下嘅立法會「五光十色」，過往「拉布」、流會或衝擊主席台等抗爭場面已不復在。之不過，唔少市民對立法會關注程度大減，過往連某啲議員個名都嗡唔出，今屆90個更加嚴重。惟財務委員會前主席、議員兼行政會議成員陳健波出席一個網台節目時，話以前吵吵鬧鬧做唔到嘢，依家做嘢快好多。佢又話議員千祈唔好去做「Show」，或者做啲好突出或者誇張嘅嘢，要搵自己專長嘅議題。

網台節目由議員鄧家彪(Bill)主持，Bill關注議會嘅討論程度。陳健波話以前吵吵鬧鬧做唔到嘢，依家一條心搞好香港，發揮到議會功能，依家做嘢快好多。至於有聲音話議會好悶，陳反問追求一個連續劇、高潮迭起咁好過癮，但跟住咩都做唔到，定係好似好平淡咁但係做到嘢，令大家生活有改善，又話香港蹉跎好多年歲月。

至於點樣提升知名度？陳話過往反對派攻擊政府，咁咪好多人訪問，但依家千祈唔好去做「Show」，加上有傳媒鍾意報憂不報喜，同埋報花絮，唔想理實情，呢種傳媒心態好差，亦會令議員做花巧嘢。

陳亦再憶述舊時反對派喺議會造成嘅混亂情景。佢話以前開會好激烈，每次開會20幾個人搞你，初期有議員寫「鎮定」二字畀佢；而衝突亦令佢好易血壓高，血壓藥都換晒，因為睇到反對派倒行逆施。佢仲話反對派當年亦搞到政府唔敢提意見或者改法例，例如政府今屆提出精簡發展程序，料一般項目由「生地」變「熟地」嘅時間可縮減至4年，過往肯定做唔到喇！